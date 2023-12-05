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В Тульской области психически больной мужчина убил своего ребёнка

0:46
Происшествия

В Тульской области 38-летний Андрей Евланичев, страдающий серьезным психическим заболеванием, зарезал своего годовалого сына.

В Тульской области психически больной мужчина убил своего ребёнка
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мать ребёнка оставила малыша под присмотром отца, пока сама с остальными родственниками находились на работе. Евланичев внезапно потерял контроль над эмоциями, из-за чего убил ребёнка, сообщает Telegram-канал SHOT. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

Полиция обнаружила мужчину в поле, он пытался совершить суицид. Задержанный был доставлен в больницу. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", следователи планируют провести допрос подозреваемого после врачебной помощи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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