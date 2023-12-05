В Тульской области психически больной мужчина убил своего ребёнка

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тульской области 38-летний Андрей Евланичев, страдающий серьезным психическим заболеванием, зарезал своего годовалого сына.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мать ребёнка оставила малыша под присмотром отца, пока сама с остальными родственниками находились на работе. Евланичев внезапно потерял контроль над эмоциями, из-за чего убил ребёнка, сообщает Telegram-канал SHOT. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

Полиция обнаружила мужчину в поле, он пытался совершить суицид. Задержанный был доставлен в больницу. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", следователи планируют провести допрос подозреваемого после врачебной помощи.