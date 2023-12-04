В Томске возбуждено уголовное дело из-за смерти полугодовалой девочки в больнице

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В Томске прокуратура присоединилась к расследованию уголовного дела, связанного с гибелью полугодовалой девочки от менингококковой инфекции в местной больнице.

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13 сентября 28-летняя мать и ее дочь из Северска заразились бактериальной инфекцией и были доставлены в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в Томске с подозрением на менингококковую инфекцию. Несмотря на усилия врачей, вечером ребенок ушел из жизни, сообщает Комсомольская правда – Томск.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" в связи с смертью младенца. Следственный комитет утверждает, что врачи не предоставили необходимую помощь полугодовалой девочке. Прокуратура Октябрьского района присоединилась к расследованию этого уголовного дела.