В Далласе при стрельбе был убит годовалый ребёнок

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стрельба произошла днём 3 декабря в городе Даллас. Прибывшая на место полиция обнаружила пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка.

Фото: МВД РФ

"Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал.

Как отмечает телеканал, пострадавшей девочке-подростку 15 лет.

Полиция начала расследование происшествия и поиск стрелка. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.

Напомним, ранее 27 марта 2023 года массовое убийство произошло в школе Нашвилла в столице штата Теннесси. В результате стрельбы погибли 6 человек (3 сотрудника и 3 ребёнка), а убийца был застрелен полицией.