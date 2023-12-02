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Mash: Автомобиль Басты попал в аварию после концерта в Петербурге

0:53
Происшествия

На выезде с "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге после концерта Басты (Василий Вакуленко) произошло ДТП с участием черного Maybach. В результате столкновения сработали подушки безопасности.

Mash: Автомобиль Басты попал в аварию после концерта в Петербурге
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Премиальный автомобиль находится на Южной Дороге, окружённый скорыми и полицейскими машинами. Представители артиста заявили, что им неизвестны подробности аварии. В пресс-службе сообщили, что Баста ушел на ужин после выступления.

По информации Telegram-канала Mash, после ДТП артист направился в ресторан, а затем уехал на другом транспортном средстве.

Инцидент произошел непосредственно после концерта, примерно в 22:30, когда артист покидал "Газпром Арену" после выступления перед 64 тысячами зрителей.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Баста - Сансара (при уч. Д.Арбенина, A.Ф.Скляр, С.Бобунец, SunSay, Ант (25/17) и Скриптонит)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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