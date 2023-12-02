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Подробности трагического ДТП на Киевском шоссе

1:12
Происшествия

В ночь на 2 декабря 2023 г. на 34-м километре Киевского шоссе 51-летний водитель грузового автомобиля "Даф" с полуприцепом столкнулся с четырьмя припаркованными транспортными средствами, в результате чего произошло возгорание.

Подробности трагического ДТП на Киевском шоссе
Фото: https://pbs.twimg.com/media/D9q7yE7XUAEvEi0.jpg:large

Незадолго до этого произошло другое столкновение между автомобилями "Фольксваген" и "Газель". За рулем "Фольксвагена" находилась молодая женщина. После прибытия сотрудников ГИБДД, началась процедура погрузки её машины на эвакуатор. Чтобы согреться, девушка села в автомобиль ДПС.

Внезапно на дороге появилась фура "Даф", которая на полной скорости врезалась в стоявшие без двжения автомобили. Обе машины и эвакуатор вспыхнули. В результате трагического инцидента погибли два человека: 21-летняя водитель девушка и 32-летний эвакуаторщик. Второму эвакуаторщику оторвало ногу, его госпитализировали.

В настоящее время ведётся доследственная проверка и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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