В ночь на 2 декабря 2023 г. на 34-м километре Киевского шоссе 51-летний водитель грузового автомобиля "Даф" с полуприцепом столкнулся с четырьмя припаркованными транспортными средствами, в результате чего произошло возгорание.
Незадолго до этого произошло другое столкновение между автомобилями "Фольксваген" и "Газель". За рулем "Фольксвагена" находилась молодая женщина. После прибытия сотрудников ГИБДД, началась процедура погрузки её машины на эвакуатор. Чтобы согреться, девушка села в автомобиль ДПС.
Внезапно на дороге появилась фура "Даф", которая на полной скорости врезалась в стоявшие без двжения автомобили. Обе машины и эвакуатор вспыхнули. В результате трагического инцидента погибли два человека: 21-летняя водитель девушка и 32-летний эвакуаторщик. Второму эвакуаторщику оторвало ногу, его госпитализировали.
В настоящее время ведётся доследственная проверка и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.