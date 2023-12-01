Погоней с тесаком закончился для жителя Москвы перекус шаурмой. Мужчина пожаловался на качество мясного блюда и едва не лишился жизни.
Шаурмичник погнался за покупателем после того, как тот раскритиковал приготовленную для него шаурму.
Инцидент произошёл около десяти вечера в Москве. Клиенту показалось, что ему недостаточно хорошо приготовили шаурму. Реакцией шаурмичника на критику стала атака с тесаком.
Продавец бежал за покупателем с холодным оружием в руках, угрожая расправой. Недовольному клиенту удалось оторваться от преследователя. Агрессивного шаурмичника задержала полиция.
Ранее сообщалось, что в Красноярской точке "Chicken dener" отравились двое студентов.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.