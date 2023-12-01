В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Погоней с тесаком закончился для жителя Москвы перекус шаурмой. Мужчина пожаловался на качество мясного блюда и едва не лишился жизни.

Фото: openverse by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0.

Шаурмичник погнался за покупателем после того, как тот раскритиковал приготовленную для него шаурму.

Инцидент произошёл около десяти вечера в Москве. Клиенту показалось, что ему недостаточно хорошо приготовили шаурму. Реакцией шаурмичника на критику стала атака с тесаком.

Продавец бежал за покупателем с холодным оружием в руках, угрожая расправой. Недовольному клиенту удалось оторваться от преследователя. Агрессивного шаурмичника задержала полиция.

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