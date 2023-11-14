В результате отравления двух студентов в Красноярске закрылась точка Chicken dener. По информации от Роспотребнадзора, после того как двое учащихся пообедали шаурмой в Chicken dener на улице Киренского, 17А/2, им пришлось обратиться в больницу. Медики выявили у них подозрение на кишечную инфекцию.
В данном заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. Для проведения проверки были взяты пробы пищевых продуктов и готовых блюд, также взяты смывы с оборудования и посуды. В результате выявленных нарушений точка Chicken dener была закрыта, сообщает prmira.ru.
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