В результате отравления двух студентов в Красноярске закрылась точка Chicken dener. По информации от Роспотребнадзора, после того как двое учащихся пообедали шаурмой в Chicken dener на улице Киренского, 17А/2, им пришлось обратиться в больницу. Медики выявили у них подозрение на кишечную инфекцию.

