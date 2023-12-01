В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке погибли люди

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночном пожаре в одной из пятиэтажек Хабаровска погибли три человека. Десять человек успели выйти самостоятельно, ещё десятерых эвакуировали пожарные, сообщили в региональном МЧС.

Фото: TG-канал МЧС России

Согласно информации, здание — бывшее общежитие. В одной из секций на третьем этаже загорелись вещи.

"Огнеборцами спасены 10 человек, ещё 10 жильцов вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Бригадой скорой помощи на месте осмотрены подросток и пенсионер", — говорится в сообщении.

Пенсионера с инвалидность 1956 года рождения госпитализировали.