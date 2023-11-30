Пожар в хостеле в Алматы привёл к смерти 13 человек

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации, опубликованной городским департаментом по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара в хостеле в Алматы погибли тринадцать человек. Инцидент произошёл в трёхэтажном жилом доме на улице Ади Шарипова. Пожарным было сообщено о возгорании в 5.33 утра, а первые пожарные расчёты прибыли на место через семь минут. В это время горело подвальное помещение, которое было преобразовано в хостел.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам представителей департамента, в результате разведки и тушения пожара были обнаружены тела 13 человек, пока их личности устанавливают. Они скончались от отравления угарным газом. В хостеле находилось 72 человека, из которых 59 смогли самостоятельно выбраться на улицу.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, и огонь был потушен в 6.22 утра. На месте происшествия продолжают работать 46 спасателей и 13 пожарных машин.

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