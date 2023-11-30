Житель Нижегородской области признался в убийстве экс-супруги.
По информации регионального СУ СК, мужчина почти год назад с ножом напал на свою бывшую жену прямо на улице. От многочисленных ранений женщина умерла. Сам убийца был настигнут правоохранителями.
"Как установили следователи СК, обвиняемый возражал против развода и ревновал бывшую супругу", — сообщили в ведомстве.
Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию строгого режима.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.