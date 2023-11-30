В Нижегородской области мужчина убил бывшую жену из-за развода

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Нижегородской области признался в убийстве экс-супруги.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации регионального СУ СК, мужчина почти год назад с ножом напал на свою бывшую жену прямо на улице. От многочисленных ранений женщина умерла. Сам убийца был настигнут правоохранителями.

"Как установили следователи СК, обвиняемый возражал против развода и ревновал бывшую супругу", — сообщили в ведомстве.

Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию строгого режима.