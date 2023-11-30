Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое россиянин погибли во время пожара в хостеле Алма-Аты. Как сообщает РИА Новости, в пожар попали 13 человек. Кроме россиян в хостеле были граждане Узбекистана и Казахстана.

Фото: МЧС России

Возгорание произошло на улице Ади Шарипова 30 ноября на площади 30 квадратных метров. Огонь был потушен в 06:22 (в 03:22 по московскому времени).

Медики зафиксировали причину смерти — отравление угарным газом.

Ранее мы сообщали о том, что на Челябинском тракторном заводе раскрыли причину взрыва трансформатора.