Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле

Двое россиянин погибли во время пожара в хостеле Алма-Аты. Как сообщает РИА Новости, в пожар попали 13 человек. Кроме россиян в хостеле были граждане Узбекистана и Казахстана.
Возгорание произошло на улице Ади Шарипова 30 ноября на площади 30 квадратных метров. Огонь был потушен в 06:22 (в 03:22 по московскому времени).
Медики зафиксировали причину смерти — отравление угарным газом.
Ранее мы сообщали о том, что на Челябинском тракторном заводе раскрыли причину взрыва трансформатора.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.