Мать мальчика, бросившего снег в Вечный огонь, привлекли к административной ответственности

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили о том, что мать мальчика, кидавшего снежки в Вечный огонь, привлечена к административной ответственности.

Фото: flickr. com

Событие произошло 26 ноября в микрорайоне Сортировочный Канавинского района. Дети играли в снежки около стелы воинам-железнодорожникам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Шестилетний мальчик бросил снег в пламя Вечного огня. Это заметил прохожий и сделал ребёнку замечание. После этого дети разбежались.

В настоящий момент правоохранители установили всех участников инцидента. С ними была проведена разъяснительная работа. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Видео, на котором дети бросают снежки, попало в нижегородские сообщества в социальных сетях. Ролик вызвал негодование местных жителей.