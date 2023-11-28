Бывший солдат армии Таиланда, а ныне парапловец Чатуронг Суксук в день свадьбы устроил кровавое побоище.
Как сообщает BBC, ссылаясь на полицейский отчет, он застрелил собственную невесту и ещё троих человек, после чего покончил с собой.
По данным, 29‑летний Чатуронг и его 44‑летняя невеста проводили свадебную вечеринку. В какой-то момент пловец покинул мероприятие, а потом вернулся с пистолетом и застрелил жену, её 38‑летнюю сестру и её 62‑летнюю мать. Огнестрельные ранения получили ещё двое, один из которых умер.
Суксук в момент стрельбы был сильно пьян. Оружие и боеприпасы он купил в прошлом году на законных основаниях.
Очевидцы сообщили, что пара поссорилась на вечеринке. Ранее Чатуронг неуверенно чувствовал себя из‑за разницы в возрасте между ним и невестой.
Суксук потерял ногу во время службы в погранвойсках. В 2022 году спортсмен завоевал серебряные медали в Индонезии на Паралимпийских играх АСЕАН.
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