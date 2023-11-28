Пловец из Таиланда застрелил невесту и тёщу в день свадьбы

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший солдат армии Таиланда, а ныне парапловец Чатуронг Суксук в день свадьбы устроил кровавое побоище.

Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

Как сообщает BBC, ссылаясь на полицейский отчет, он застрелил собственную невесту и ещё троих человек, после чего покончил с собой.

По данным, 29‑летний Чатуронг и его 44‑летняя невеста проводили свадебную вечеринку. В какой-то момент пловец покинул мероприятие, а потом вернулся с пистолетом и застрелил жену, её 38‑летнюю сестру и её 62‑летнюю мать. Огнестрельные ранения получили ещё двое, один из которых умер.

Суксук в момент стрельбы был сильно пьян. Оружие и боеприпасы он купил в прошлом году на законных основаниях.

Очевидцы сообщили, что пара поссорилась на вечеринке. Ранее Чатуронг неуверенно чувствовал себя из‑за разницы в возрасте между ним и невестой.

Суксук потерял ногу во время службы в погранвойсках. В 2022 году спортсмен завоевал серебряные медали в Индонезии на Паралимпийских играх АСЕАН.