Певца Прохора Шаляпина в центре Москвы чуть не задушил чемпион мира по дзюдо

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несчастье чуть не произошло с певцом Прохором Шаляпиным в самом центре Москвы.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Случилось всё в одном из спортзалов, где проходили съемки очередной серии шоу-проекта чемпиона мира по дзюдо Алексея Леденёва "Дзюдо со звездами".

На съёмках принимали участие ведущий Андрей Малахов, иллюзионист Сергей Сафронов, шоумен Рустам Солнцев.

Как сообщает издание "Таракан", героем очередного выпуска был Прохор Шаляпин. Однако выход на татами певца закончился весьма трагически — Леденёв переборщил с удушающим приёмом.

Врачи, дежурившие на съёмках нашли Шаляпина "задушенным", однако сразу стали откачивать артиста и через некоторое время он пришёл в себя.

"Я чуть переборщил. И Прохор просто отключился — так бывает", — признался чемпион мира.