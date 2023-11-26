В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос своему коллеге, который находился на пятом этаже во время работы по ремонту фасада. Пострадавшему удалось выжить.
По информации, распространённой через Telegram-канал Mash, мужчины начали обсуждать свои обязанности. Однако диалог не привёл к результату, и из-за этого коллега схватился за ножницы и перерезал верёвку своего товарища.
Работник неожиданно упал с высоты 15 метров и пришёл в сознание на земле. Случайным прохожим удалось оказать ему помощь. Несколько скорых машин приехали на место происшествия и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как серьёзное, после нескольких операций, проведённых в медицинском учреждении. По информации, полученной из Mash, врачи на данный момент считают состояние пострадавшего тяжёлым.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента и ростовские следователи подумывают о возможности возбуждения уголовного дела.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.