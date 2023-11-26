В Ростове монтажник перерезал трос коллеге, в результате чего он упал с 15-метровой высоты

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос своему коллеге, который находился на пятом этаже во время работы по ремонту фасада. Пострадавшему удалось выжить.

Фото: мвд.рф

По информации, распространённой через Telegram-канал Mash, мужчины начали обсуждать свои обязанности. Однако диалог не привёл к результату, и из-за этого коллега схватился за ножницы и перерезал верёвку своего товарища.

Работник неожиданно упал с высоты 15 метров и пришёл в сознание на земле. Случайным прохожим удалось оказать ему помощь. Несколько скорых машин приехали на место происшествия и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как серьёзное, после нескольких операций, проведённых в медицинском учреждении. По информации, полученной из Mash, врачи на данный момент считают состояние пострадавшего тяжёлым.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента и ростовские следователи подумывают о возможности возбуждения уголовного дела.