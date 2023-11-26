В Башкирии стоматолог удалил ребенку здоровый зуб и прикрепил его проволокой

В Уфе женщина обвинила стоматолога клиники в том, что медик случайно удалил у её 11-летней дочери коренной зуб вместо молочного, а затем вернул его обратно, прикрепив проволокой. Инцидент стал известен благодаря репортажу телеканала UTV.
Жительница Башкирии привела свою дочь в стоматологическую клинику с целью удаления молочного зуба. Однако по неизвестным причинам врач ошибочно извлек коренной зуб у ребёнка.
"Я вернулась в кабинет, крича, что врач удалил не тот зуб. После этого он провел около часа какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно и прикрепил проволоку к четырем зубам, включая молочный. Теперь ребёнок не может нормально есть и спать", — рассказала уфимка.
Женщина обратилась к главе Башкирии с просьбой помочь разобраться в этом инциденте, и проверку клиники начало министерство здравоохранения республики.
После посещения стоматолога девочка испытывает головные боли и принимает обезболивающее. Мать планирует добиваться ответственности врача и собирается обратиться в Следственный комитет.
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