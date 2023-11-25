В Петербурге на чердаке дома обнаружили скелет в колготках

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был обнаружен скелет человека, одетого в колготки, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на свой источник.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

Предварительно утверждается, что останки принадлежат женщине.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту. На данный момент нет информации, сколько времени прошло с момента смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек.

ГОЛОВА НЕМЦА В БУНКЕРЕ! ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ, КОГДА УВИДЕЛ!