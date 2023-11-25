На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был обнаружен скелет человека, одетого в колготки, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на свой источник.
Предварительно утверждается, что останки принадлежат женщине.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту. На данный момент нет информации, сколько времени прошло с момента смерти женщины.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.