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Shot: мать три месяца жила с трупами своих троих детей в квартире

1:29
Происшествия

В Псковской области разразилась ужасная трагедия, где матери пришлось столкнуться с мрачной реальностью — тела троих её детей лежали мёртвыми в их доме. Подробности этой истории предназначены для тех, кто готов воспринимать тяжелую информацию.

Shot: мать три месяца жила с трупами своих троих детей в квартире
Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Бабушка, приехавшая в Великие Луки, обнаружила ужасную картину: тело 4-летнего внука лежало в памперсе, скрытое одеялом. Ещё один годовалый младенец лежал на втором ярусе кровати. Мать троих детей, 34-летняя Дарья С., безразлично заявила, что сыновья умерли во сне в августе, с недельным интервалом. Бабушка, пережившая трагедию, обнаружила еще одно тело — 8-летней внучки, также покойной, с матерью, повторно утверждающей, что её дочь умерла в августе во сне.

Единственной выжившей стала 5-летняя дочь, которую передали в опеку. Её 12-летний брат последнее время проживал с бабушкой.

Летом семья переехала в новый дом, купленный с использованием материнского капитала. В августе умерла первая дочь, после чего Дарья с сыновьями и дочерью переехала в съёмную квартиру к бойфренду в Великих Луках. Там умерли два мальчика. Вопрос о задержании матери решается в рамках уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц".

Тревогу забили соседи: девочка 4 дня провела в квартире с мертвой мамой в поселке Каменка
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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