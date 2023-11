60-летняя жительница Снежинска скончалась, не дождавшись неотложной медицинской помощи. По словам близких Дамира Злоказова обращалась за медицинской помощью несколько раз после внезапного появления головной боли, но только через 10 дней ей удалось пройти обследование и быть госпитализированной. Результаты компьютерной томографии показали гематому и давление на мозг, но врачи не смогли спасти жизнь пациентки. Дочь утверждает, что мать могли бы спасти, если бы врачи не проявили халатность, и намерена требовать наказания за их действия.

Фото: openverse.org by mathrock is licensed under CC BY-SA 2.0.