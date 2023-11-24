Жительница Снежинска с гематомой просила помощи у врачей и умерла

60-летняя жительница Снежинска скончалась, не дождавшись неотложной медицинской помощи. По словам близких Дамира Злоказова обращалась за медицинской помощью несколько раз после внезапного появления головной боли, но только через 10 дней ей удалось пройти обследование и быть госпитализированной. Результаты компьютерной томографии показали гематому и давление на мозг, но врачи не смогли спасти жизнь пациентки. Дочь утверждает, что мать могли бы спасти, если бы врачи не проявили халатность, и намерена требовать наказания за их действия.

Фото: openverse.org by mathrock is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дочь Дамиры Наталья рассказывает, что ее мать многое перенесла дома, чтобы не беспокоить семью. Когда боль стала невыносимой, они обратились в местную больницу, где им сообщили о необходимости срочной операции. Сначала планировалось направить пациентку в отделение нейрохирургии в Челябинске, но затем решено было провести операцию в Снежинске. Однако утром 24 сентября дочери сказали, что ее мать умерла. Причиной смерти, по справке, стали сдавление головного мозга и нетравматическое кровоизлияние.

Наталья выражает свое недоумение по поводу полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), ведь несмотря на его наличие, медицинская помощь была недоступной. Она обращается к вопросу о бесплатной медицине, которая фактически предлагает платные услуги. Она подчеркивает, что у них не было возможности обратиться к платным услугам, и выражает готовность бороться за справедливость в случае халатности врачей, сообщает 74.ru.

Наталья также обратилась в прокуратуру и Росздравнадзор, требуя наказания для сотрудников больницы. Ответ от Росздравнадзора подтвердил нарушения обязательных требований в оказании медицинской помощи и выдал предписание на устранение нарушений. Результаты проверки направлены в прокуратуру Челябинской области.

Внутричерепные гематомы