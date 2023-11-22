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200 тысяч рублей похитил краснодарский школьник у старшей сестры для онлайн-игр

Происшествия

В Краснодарском крае прокуратура Отрадненского района направила в суд уголовное дело против подростка, который похитил деньги у своей сестры с целью совершения покупок в онлайн-игре, сообщает пресс-служба ведомства.

200 тысяч рублей похитил краснодарский школьник у старшей сестры для онлайн-игр
Фото: Openverse by ajft is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

17-летний житель станицы Удобной проживал у своей старшей сестры и увлекался онлайн-играми. Воспользовавшись её отсутствием, подросток взял ее мобильный телефон и осуществил перевод в более чем 200 тысяч рублей с её счета для приобретения аккаунтов в игре.

После того, как сестра обратилась в правоохранительные органы, в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. Материалы переданы в суд, а за данное преступление предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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