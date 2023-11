В Краснодарском крае прокуратура Отрадненского района направила в суд уголовное дело против подростка, который похитил деньги у своей сестры с целью совершения покупок в онлайн-игре, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Openverse by ajft is licensed under CC BY-NC-ND 2.0