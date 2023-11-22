200 тысяч рублей похитил краснодарский школьник у старшей сестры для онлайн-игр

В Краснодарском крае прокуратура Отрадненского района направила в суд уголовное дело против подростка, который похитил деньги у своей сестры с целью совершения покупок в онлайн-игре, сообщает пресс-служба ведомства.

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17-летний житель станицы Удобной проживал у своей старшей сестры и увлекался онлайн-играми. Воспользовавшись её отсутствием, подросток взял ее мобильный телефон и осуществил перевод в более чем 200 тысяч рублей с её счета для приобретения аккаунтов в игре.

После того, как сестра обратилась в правоохранительные органы, в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. Материалы переданы в суд, а за данное преступление предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.