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Петрозаводчане находят странные извещения в почтовых ящиках

0:49
Происшествия

В почтовые ящики жителей Петрозаводска стали поступать странные извещения. Одна из горожанок поделилась фотографией такого извещения в паблике "Подслушано":

Петрозаводчане находят странные извещения в почтовых ящиках
Фото: Openverse by Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко is licensed under CC BY-SA 2.5

Петрозаводчане получают якобы уведомление о предстоящей метрологической проверке. При первом взгляде всё выглядит убедительно, даже имеется подпись, печать и QR-код в левом нижнем углу. Однако на самом деле это "извещение" представляет собой ещё одну попытку мошенничества. Компании, занимающиеся обеспечением ресурсов, никогда не распространяют подобные уведомления, сообщает karelinform.ru.

"Очередной обман! Не виделись на это!!! Будет бдительны и предупредите своих пожилых родственников!" — предупредила автор поста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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