Петрозаводчане находят странные извещения в почтовых ящиках

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В почтовые ящики жителей Петрозаводска стали поступать странные извещения. Одна из горожанок поделилась фотографией такого извещения в паблике "Подслушано":

Фото: Openverse by Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко is licensed under CC BY-SA 2.5

Петрозаводчане получают якобы уведомление о предстоящей метрологической проверке. При первом взгляде всё выглядит убедительно, даже имеется подпись, печать и QR-код в левом нижнем углу. Однако на самом деле это "извещение" представляет собой ещё одну попытку мошенничества. Компании, занимающиеся обеспечением ресурсов, никогда не распространяют подобные уведомления, сообщает karelinform.ru.

"Очередной обман! Не виделись на это!!! Будет бдительны и предупредите своих пожилых родственников!" — предупредила автор поста.