В Мурманской области 20-летняя девушка жестоко расправилась со своим годовалым сыном.
Инцидент произошёл в воскресенье в городе Апатиты. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, причиной нападения стал детский крик. Ребёнок плакал в кроватке, что вызвало агрессию со стороны матери. Девушка нанесла удары по всем частям тела мальчика.
Утром в понедельник состояние малыша ухудшилось. Только тогда родители решились позвонить в "скорую". К моменту прибытия медиков ребёнок уже был мёртв.
20-летняя мать и 19-летний глава семейства уже попадали в поле зрения правоохранителей за неисполнение родительских обязанностей. Отмечается, что у супругов есть 3-летний сын. После трагедии мальчик был изъят у родителей.
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