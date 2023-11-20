Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Мурманской области 20-летняя девушка жестоко расправилась со своим годовалым сыном.

Фото: https://tomiks33.ru

Инцидент произошёл в воскресенье в городе Апатиты. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, причиной нападения стал детский крик. Ребёнок плакал в кроватке, что вызвало агрессию со стороны матери. Девушка нанесла удары по всем частям тела мальчика.

Утром в понедельник состояние малыша ухудшилось. Только тогда родители решились позвонить в "скорую". К моменту прибытия медиков ребёнок уже был мёртв.

20-летняя мать и 19-летний глава семейства уже попадали в поле зрения правоохранителей за неисполнение родительских обязанностей. Отмечается, что у супругов есть 3-летний сын. После трагедии мальчик был изъят у родителей.