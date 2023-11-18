Таинственное исключение: почему 20 россиян покинули рейс Emirates в Буэнос-Айресе

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Без объяснения причин двадцать россиян были сняты с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес. Как сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома", предполагаемой причиной стал введенный властями Аргентины дополнительный контроль из-за наплыва россиянок, желающих рожать в латиноамериканской стране.

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Авиакомпания сообщила, что решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины. В свою очередь, 17 ноября еще двое россиян столкнулись с проблемой при вылете из Дубая в Рио-де-Жанейро. Посольство Бразилии в Москве призналось, что не в курсе деталей этой ситуации.

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