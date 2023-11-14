Избегавшая стоматологов жительница Татарстана лишилась челюсти

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Набережных Челнов с детства боялась стоматологов и в 45 лет довела кость челюсти до загнивания.

Фото: medschool.umaryland.edu

Из-за последствий отказа от визита к врачу женщина два месяца не могла жевать твёрдую пищу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Уже в тяжёлом состоянии она обратилась в больницу самостоятельно — к этому моменту кость её челюсти вылезла наружу, перекосив правую сторону лица. Медики диагностировали хронический остеомиелит, осложнённый отмиранием костной ткани", — говорится в сообщении.

Пациентку отправили на экстренную операцию, во время которой хирургам пришлось удалить отмершую челюсть и вставить вместо неё титановую пластину.

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