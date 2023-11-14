В ХМАО собаку, которая дважды покусала ребенка, признали неагрессивной

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 2021 году данное животное впервые попало в приют, где кинологи провели осмотр и не выявили признаков агрессии. После стерилизации и вакцинации оно было отпущено на свободу.

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В 2022 году животное снова было поймано после жалобы местных жителей. Повторное тестирование подтвердило отсутствие агрессии, и собака снова была выпущена на волю, сообщил руководитель приюта "Дорога домой" Константин Давлетов. Он отметил, что произошедшее было трагическим стечением обстоятельств. По его словам, появились данные о том, что девочка сама что-то ела, и собака, возможно, прыгнула на нее, но не с целью нанести вред. Собака оставалась на месте, виляя хвостом, и, по мнению Давлетова, не осознавала произошедшего. Он подчеркнул, что говорить о нападении нельзя, и это было трагическое стечение обстоятельств, сообщает muksun.fm.

Напомним, что собаку, укусившую девочку за лицо, снова поймали и поместили в приют, где она проживет оставшуюся часть своей жизни. Инцидент произошел 12 ноября в поселке Федоровский Сургутского района, и ребенок находится в больнице после проведенной операции.

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