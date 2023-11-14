В Калужской области школьного учителя задержали за попытку поджога здания военкомата

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калужской области школьный учитель попытался устроить пожар в здании, где находится военкомат.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в Обнинске совешили попытку поджечь военкомат с помощью бутылки с зажигательной смесью. Её закинули в окно первого этажа четырехэтажного здания, где находился коммерческий офис. Пожар быстро удалось потушить.

На месте оперативно задержали 70-летнего школьного учителя технологии, который преподаёт детям навыки работы на станках.

Предположительно, целью мужчины был военкомат, который находился на верхнем этаже здания. Поджигателю грозит наказание по уголовному делу о покушении на уничтожение имущества.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина в Крыму совершила атаку на здание ФСБ.

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