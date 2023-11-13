Пенсионерка в Крыму попыталась сжечь здание Федеральной службы безопасности.
Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и манипуляторов. Пенсионерку убедили атаковать здание ФСБ под предлогом обезвреживания мошенников.
У доверчивой жительницы Крыма сначала обманом выманили 800 тясяч рублей, а потом проинструктировали её на совершение преступления.
Пенсионерка, вооружённая коктейлями Молотова, бросила зажигательную смесь во входную дверь здания ФСБ в Севастополе.
Возгорание быстро нейтрализованили, а нападающую задержали. Ей грозит наказание по статье о хулиганстве.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.