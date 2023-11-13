Пожилая женщина в Крыму совершила атаку на здание ФСБ

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерка в Крыму попыталась сжечь здание Федеральной службы безопасности.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и манипуляторов. Пенсионерку убедили атаковать здание ФСБ под предлогом обезвреживания мошенников.

У доверчивой жительницы Крыма сначала обманом выманили 800 тясяч рублей, а потом проинструктировали её на совершение преступления.

Пенсионерка, вооружённая коктейлями Молотова, бросила зажигательную смесь во входную дверь здания ФСБ в Севастополе.

Возгорание быстро нейтрализованили, а нападающую задержали. Ей грозит наказание по статье о хулиганстве.

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