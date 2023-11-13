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В Красноярском крае медведь напал на безоружного охотника

1:27
Происшествия

В Эвенкийском районе Красноярского края произошел случай нападения медведя на безоружного охотника, однако собака этого мужчины сыграла решающую роль, будучи тем, кто случайно разбудил спящего медведя. Инцидент произошел 8 ноября в тайге, в 60 километрах от поселка Суринда, где мужчина со своей собакой обходил охотничий участок. Собака обнаружила берлогу и своим лаем разбудила медведя, который был в зимней спячке.

В Красноярском крае медведь напал на безоружного охотника
Фото: CreativeCommons by ahisgett is licensed under "Bear" by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.

Слыша лай животного, мужчина приблизился к месту, откуда раздавались звуки. В это время из берлоги вышел крупный медведь и напал на безоружного охотника. Хищник повалил его на землю, нанеся травмы голове, лицу и плечу. Собака вмешалась, начав кусать медведя за ноги, что позволило охотнику уйти. Медведь переключил внимание на собаку и погнался за ней.

Раненый охотник смог сесть на оленя и добраться до людей. Его жена предоставила ему первую помощь, после чего его доставили в поселок Суринда, а затем санрейсом в Байкитскую районную больницу. В настоящее время мужчине оказывается медицинская помощь, и его состояние оценивается как удовлетворительное. О судьбе собаки, защитившей охотника, на данный момент ничего не известно, сообщает prmira.ru.

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Медведь напал на мужчину на юге Красноярского края
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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