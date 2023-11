Your browser does not support the audio element.

В Эвенкийском районе Красноярского края произошел случай нападения медведя на безоружного охотника, однако собака этого мужчины сыграла решающую роль, будучи тем, кто случайно разбудил спящего медведя. Инцидент произошел 8 ноября в тайге, в 60 километрах от поселка Суринда, где мужчина со своей собакой обходил охотничий участок. Собака обнаружила берлогу и своим лаем разбудила медведя, который был в зимней спячке.

Фото: CreativeCommons by ahisgett is licensed under "Bear" by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.