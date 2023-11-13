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Житель Магаданской области перечислил лжеброкерам десять миллионов рублей

0:55
Происшествия

В Магадане возбудили уголовное преследование по статье "Мошенничество в крупном размере" в результате обращения местного жителя. По данным УМВД России по Магаданской области, мужчина перечислил 10 миллионов рублей лжеброкерам.

Мошенники представились брокерами и завели магаданцу фейковый счёт.

"В течение нескольких месяцев лжеброкер с помощью видеозвонка контролировал вложения колымчанина, который постоянно пополнял якобы свой счёт", — говорится в сообщении.

Как только на счету накопилось порядка 10 миллионов рублей обманутый "акционер" попытался вывести деньги, но ему это не удалось. Кибермошенники потребовали от россиянина заплатить налог на сумму более 300 тысяч, и, якобы тогда, средства можно будет снять. Получив деньги, лжеброкеры перестали выходить на связь.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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