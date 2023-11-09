Мошенники выманили 1,8 млрд рублей у работоспособных граждан Башкирии

Министерство внутренних дел Башкирии оповестило о том, что мошенники сумели получить средства в размере 1,8 миллиарда рублей у жителей республики в течение первых десяти месяцев 2023 года.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Ведомство подчеркнуло, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни представители банков и Госуслуг не используют мессенджеры для информирования граждан о случаях мошенничества. Об этом сообщает mkset.ru.

Они также не вступают в контакт с гражданами, представляясь участниками оперативных операций, с использованием средств связи. МВД пришло к заключению, что наилучшим и единственным способом защиты от мошенников, если вы получили сомнительный звонок, является простое действие — положить трубку телефона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

В Приморье полиция задержала курьера-мошенника, похитившего у 4 пенсионеров свыше 1,8 млн рублей