Мошенники выманили 1,8 млрд рублей у работоспособных граждан Башкирии

Министерство внутренних дел Башкирии оповестило о том, что мошенники сумели получить средства в размере 1,8 миллиарда рублей у жителей республики в течение первых десяти месяцев 2023 года.
Ведомство подчеркнуло, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни представители банков и Госуслуг не используют мессенджеры для информирования граждан о случаях мошенничества. Об этом сообщает mkset.ru.
Они также не вступают в контакт с гражданами, представляясь участниками оперативных операций, с использованием средств связи. МВД пришло к заключению, что наилучшим и единственным способом защиты от мошенников, если вы получили сомнительный звонок, является простое действие — положить трубку телефона.
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