Четвероклассница получила травмы от боевой собаки в Нижнекамске

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочка прогуливалась по поселку в компании своей сестры и её одноклассников-братьев, которые вышли на улицу с собакой породы стаффордширский терьер. У собаки отсутствовал намордник, и дети выпустили её на свободу, сообщает inkazan.ru.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Это привело к нападению на несовершеннолетнюю девочку. Сестры смогли убежать домой, после чего их родители отвезли пострадавшую в больницу для прошивания лица. Кроме того, ей были назначены прививки от бешенства и столбняка.

Через неделю отец пострадавшей написал заявление, когда мать одноклассников позвонила и предъявила обвинения. По её словам, пострадавшая якобы сама провоцировала атаку собаки.

МВД по Татарстану начало проверку после получения сообщения об инциденте, который произошел в конце октября в поселке Красный Ключ, где собака напала на десятилетнюю девочку. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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