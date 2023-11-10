Четвероклассница получила травмы от боевой собаки в Нижнекамске

Девочка прогуливалась по поселку в компании своей сестры и её одноклассников-братьев, которые вышли на улицу с собакой породы стаффордширский терьер. У собаки отсутствовал намордник, и дети выпустили её на свободу, сообщает inkazan.ru.
Это привело к нападению на несовершеннолетнюю девочку. Сестры смогли убежать домой, после чего их родители отвезли пострадавшую в больницу для прошивания лица. Кроме того, ей были назначены прививки от бешенства и столбняка.
Через неделю отец пострадавшей написал заявление, когда мать одноклассников позвонила и предъявила обвинения. По её словам, пострадавшая якобы сама провоцировала атаку собаки.
МВД по Татарстану начало проверку после получения сообщения об инциденте, который произошел в конце октября в поселке Красный Ключ, где собака напала на десятилетнюю девочку. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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