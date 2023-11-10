75-летний британец погиб после встречи с коровой

Инцидент произошёл чуть больше года назад в английском графстве Кармартеншир. Как сообщает местное издание Metro, пожилой 75-летний местный житель переходил проезжую часть в городе Уитленд.
В момент пересечения улицы британца атаковала взбесившаяся корова.
В результате нападения животного пожилой мужчина получил многочисленные травмы — у него оказались переломаны ребра. После того, как медики шесть дней пытались спасти жизнь пенсионера, тот скончался, так и не выйдя из госпиталя.
Только спустя год стали известны результаты расследования трагического инцидента:
Корова сбежала от хозяйки на рынке — поведение животного изменилось после того, как его доставили в город с фермы.
В городских условиях корова вырвалась и устроила побег:
"Она просто вышибла заднюю дверь, пробила ее и вылетела наружу. Она выбежала прямо на дорогу. Мы пытались остановить ее, нас было трое или четверо", — поделились пастухи.
Они добавили, что впервые за 36-летний опыт столкнулись с таким агрессивным поведением животного.
В итоге местная горадминистрация пришла к выводу, что владелица рынка обязана осуществить дополнительные меры защиты — установить решётку для безопасности граждан.
Россияне же все чаще страдают от нападений агрессивных и бездомных собак.
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