75-летний британец погиб после встречи с коровой

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент произошёл чуть больше года назад в английском графстве Кармартеншир. Как сообщает местное издание Metro, пожилой 75-летний местный житель переходил проезжую часть в городе Уитленд.

Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

В момент пересечения улицы британца атаковала взбесившаяся корова.

В результате нападения животного пожилой мужчина получил многочисленные травмы — у него оказались переломаны ребра. После того, как медики шесть дней пытались спасти жизнь пенсионера, тот скончался, так и не выйдя из госпиталя.

Только спустя год стали известны результаты расследования трагического инцидента:

Корова сбежала от хозяйки на рынке — поведение животного изменилось после того, как его доставили в город с фермы.

В городских условиях корова вырвалась и устроила побег:

"Она просто вышибла заднюю дверь, пробила ее и вылетела наружу. Она выбежала прямо на дорогу. Мы пытались остановить ее, нас было трое или четверо", — поделились пастухи.

Они добавили, что впервые за 36-летний опыт столкнулись с таким агрессивным поведением животного.

В итоге местная горадминистрация пришла к выводу, что владелица рынка обязана осуществить дополнительные меры защиты — установить решётку для безопасности граждан.

Россияне же все чаще страдают от нападений агрессивных и бездомных собак.

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