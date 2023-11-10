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75-летний британец погиб после встречи с коровой

1:29
Происшествия

Инцидент произошёл чуть больше года назад в английском графстве Кармартеншир. Как сообщает местное издание Metro, пожилой 75-летний местный житель переходил проезжую часть в городе Уитленд.

75-летний британец погиб после встречи с коровой
Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

В момент пересечения улицы британца атаковала взбесившаяся корова.

В результате нападения животного пожилой мужчина получил многочисленные травмы — у него оказались переломаны ребра. После того, как медики шесть дней пытались спасти жизнь пенсионера, тот скончался, так и не выйдя из госпиталя.

Только спустя год стали известны результаты расследования трагического инцидента:

Корова сбежала от хозяйки на рынке — поведение животного изменилось после того, как его доставили в город с фермы.

В городских условиях корова вырвалась и устроила побег:

"Она просто вышибла заднюю дверь, пробила ее и вылетела наружу. Она выбежала прямо на дорогу. Мы пытались остановить ее, нас было трое или четверо", — поделились пастухи.

Они добавили, что впервые за 36-летний опыт столкнулись с таким агрессивным поведением животного.

В итоге местная горадминистрация пришла к выводу, что владелица рынка обязана осуществить дополнительные меры защиты — установить решётку для безопасности граждан.

Россияне же все чаще страдают от нападений агрессивных и бездомных собак.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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