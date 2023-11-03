Волгоградцы завалили заявками отлов собак в городе

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Чат-бот Telegram для отлова собак теперь полностью заработал в Волгоградской области. Этот чат-бот позволяет жителям Волгограда сообщать об агрессивных бродячих собаках, предоставляя подробную информацию об их местонахождении и описаниях. Пользователи даже могут прикреплять фотографии животных к своим отчетам. Чат-бот оперативно передает эту информацию в МБУ "Северное", организацию, ответственную за отлов собак в этом районе. С момента своего запуска чат-бот получил 533 заявки, причем 447 из них уже решены.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Власти подчеркивают, что в прошлом году 9000 жителей Волгограда были госпитализированы из-за нападений собак, подчеркивая важность решения этой проблемы, сообщает novostivolgograda.ru.

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Куда отвозят бродячих собак после отлова?