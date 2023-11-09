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В Тюмени вынесли приговор членам ОПГ, взрывавшим банкоматы

1:15
Происшествия

Тюменский районный суд принял решение по уголовному делу, связанному с организованной группой из трех жителей Свердловской области, которая занималась кражей денег из банкоматов и платежных терминалов, сообщает tmn.aif.ru.

В Тюмени вынесли приговор членам ОПГ, взрывавшим банкоматы
Фото: Официальный сайт генеральной прокуратуры РФ

Подсудимые изготовили взрывчатку и отправились на автомобиле "Лада" в Тюменскую область. В ночь с 17 на 18 апреля 2023 года они предприняли попытку взорвать банкомат в магазине в посёлке Богандинский, однако не смогли этого сделать. Злоумышленники похитили платежный терминал и разрушили его, чтобы добраться до денег.

Кроме того, они украли платежный терминал из магазина в посёлке Червишево.

Также один из членов этой организованной преступной группировки попытался взорвать банкомат в магазине в селе Перевалово.

Общий ущерб от действий преступников составил более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд вынес приговор, осуждая участников ОПГ, соответственно, на 15 лет и 6 месяцев, 15 лет и 7 месяцев, а также 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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