В Тюмени вынесли приговор членам ОПГ, взрывавшим банкоматы

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тюменский районный суд принял решение по уголовному делу, связанному с организованной группой из трех жителей Свердловской области, которая занималась кражей денег из банкоматов и платежных терминалов, сообщает tmn.aif.ru.

Фото: Официальный сайт генеральной прокуратуры РФ

Подсудимые изготовили взрывчатку и отправились на автомобиле "Лада" в Тюменскую область. В ночь с 17 на 18 апреля 2023 года они предприняли попытку взорвать банкомат в магазине в посёлке Богандинский, однако не смогли этого сделать. Злоумышленники похитили платежный терминал и разрушили его, чтобы добраться до денег.

Кроме того, они украли платежный терминал из магазина в посёлке Червишево.

Также один из членов этой организованной преступной группировки попытался взорвать банкомат в магазине в селе Перевалово.

Общий ущерб от действий преступников составил более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд вынес приговор, осуждая участников ОПГ, соответственно, на 15 лет и 6 месяцев, 15 лет и 7 месяцев, а также 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.