В Кирове педофил сутки насиловал второклассницу на своей даче

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кирове задержали мужчину, который удерживал в своем частном доме второклассницу и насиловал ее. Родители узнали о местонахождении ребенка только на следующий день.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мужчина в возрасте 43 лет привел девочку 2014 года рождения в свой дом в СНТ "Боровое-Ганино". В течение суток он удерживал ребенка и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: "Похищение человека" и "Насильственные действия сексуального характера". Также стоит отметить, что данное лицо ранее было привлечено к уголовной ответственности в связи с педофилией.

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