Драгдилеры объявили о поиске пятерых подростков в Свердловской области

Драгдилеры объявили о поиске пятерых подростков в Свердловской области, подозреваемых в краже наркотиков.

Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов, связанных с уральской наркогруппировкой. За информацию, приводящую к задержанию подростков, обещана награда в размере от 30 до 100 тыс. рублей, сообщает tagilcity.ru.

Самый младший из подростков, 15-летний житель Первоуральска, находится в числе разыскиваемых. Кроме того, двое 16-летних курьеров проживают в Екатеринбурге, а также в списке указаны две девушки — одна из Полевского и вторая из Сухого Лога.

Зафиксировать "наказание" для задержанных предполагается на видео.

Напомним, что в конце сентября в Каменске-Уральском коллектор избил девушку и заставил ее извиняться на коленях, получив за это обещанные 10 тысяч рублей.