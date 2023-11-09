Драгдилеры объявили о поиске пятерых подростков в Свердловской области, подозреваемых в краже наркотиков.
Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов, связанных с уральской наркогруппировкой. За информацию, приводящую к задержанию подростков, обещана награда в размере от 30 до 100 тыс. рублей, сообщает tagilcity.ru.
Самый младший из подростков, 15-летний житель Первоуральска, находится в числе разыскиваемых. Кроме того, двое 16-летних курьеров проживают в Екатеринбурге, а также в списке указаны две девушки — одна из Полевского и вторая из Сухого Лога.
Зафиксировать "наказание" для задержанных предполагается на видео.
Напомним, что в конце сентября в Каменске-Уральском коллектор избил девушку и заставил ее извиняться на коленях, получив за это обещанные 10 тысяч рублей.
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