В горах Абхазии силовики ищут семерых вооружённых людей

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники оперативных служб проводят розыскные мероприятия в горах Абхазии, где были замечены люди с оружием.

Фото: openverse.org by KIR1984 photos is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

По словам министра внутренних дел республики Роберта Киута, полицейские получили информацию о вооружённой группе, состоящей из семи человек, от охотников. Предварительно, люди с иностранным оружием находились рядом с населённым пунктом Азанта на территории Гулрыпшского района.

Как подчеркнул глава МВД в беседе с ТАСС, отличительными признаками группы являются чёрная форма, маски, каски, хорошая экипировка и наличие коптера.

Оперативники выясняют, как вооружённая группа пробралась в горы. В случае необходимости власти Абхазии примут меры в отношении нарушителей порядка, заключил министр.

Ранее путешественник Алексей Жирухин назвал Абхазию востребованным направлением среди российских туристов. При этом он сообщил, что уровень сервиса в республике гораздо ниже, чем в Турции.

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