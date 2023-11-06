Путешественник Алексей Жирухин дал советы россиянам для поездки в Абхазию

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия становится всё более популярным направлением среди российских туристов. Российский путешественник Алексей Жирухин дал советы о том, как избежать негативных моментов во время отдыха в этой стране, сообщает "Главный региональный".

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Согласно опыту путешественника, главное правило — помнить, что уровень сервиса в Абхазии не соответствует тому, к которому россияне привыкли в таких местах, как Турция. Местные жители не будут стараться угодить приезжим.

Однако следует учесть, что местные жители могут попытаться выручить деньги у туристов, так как многие из них не обладают большим достатком, и туризм часто является их основным источником дохода. Поэтому необходимо готовиться к тому, что цены на продукты могут быть высокими.

Алексей Жирухин также отмечает, что лучше избегать очень популярных среди туристов мест. Чем дальше от границы, тем меньше будет навязчивых предложений и рынков с низкокачественной продукцией.

Опытным путешественникам рекомендуется приезжать в Абхазию на автомобиле, что позволит им насладиться природными красотами страны. Кроме того, недавно местным сотрудникам ГАИ было запрещено произвольно останавливать машины с иностранными номерами.

При выборе жилья лучше воспользоваться услугами бронирования. Это не только позволит найти места для ночлега по доступным ценам, но и прочитать отзывы, чтобы избежать мошенничества.

Также Жирухин настоятельно рекомендует не покупать вино у продавцов на улице. По его словам, только в стеклянной заводской таре можно найти относительно качественное вино. В других случаях, с большой вероятностью вам могут продать вино, разбавленное спиртом. То же самое касается меда, который также часто подмешивается сахаром.

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