Волгоградская полиция смогла установить местонахождение 12-летней жительницы Волгоградской области, которая сбежала из дома с намерением выйти замуж за жителя Пензы, однако ее родители против этой идеи. Семейные обстоятельства, вызвавшие противостояние, пока остаются неясным.
Девочка пропала 1 ноября, и после этого родители обратились в полицию. В настоящее время ее местонахождение установлено.
Поскольку она несовершеннолетняя, для ее перевозки в Волгоград необходимы родители или законный представитель. Однако мать пока не готова отправиться в дорогу из-за финансовых затруднений. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Ситуация должна быть разрешена в ближайшее время. В Волгограде девочку ждут профилактические беседы и меры со стороны правоохранителей. Инспекторы ПДН также поставят девочку на профилактический учет из-за ее постоянных побегов, включая этот в Пензу, который уже не первый.
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