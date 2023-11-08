В Москве женщины избили вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича и чуть не сломали ему нос

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве произошёл инцидент с участием вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича. Соседка обвинила его в "оргиях" и чуть не сломала ему нос.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации Telegram-канала Mash, шансонье в настоящее время занимается ремонтом в своём доме и временно проживает в квартире жены на улице Наташи Ковшовой. Рядом живёт местная звезда, 45-летняя женщина, известная своей репутацией в подъезде. Её боятся все соседи, и Кулинич не стал исключением. Полтора месяца назад она впервые решила выяснить отношения с артистом: спросила, кто он такой, выразила недовольство его прогулками с собакой и спросила, не устраивают ли они оргии.

Позднее Кулинич встретил её снова в подъезде и решил ответить на оскорбления. В ответ он получил удары кулаком по носу, рту и уху. Помощь к соседке пришла её свекровь, и началась драка, в ходе которой Кулинича избили в четыре руки. С травмами он направился в больницу, а полиция теперь проверяет произошедшее.

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