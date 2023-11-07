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Нетрезвая жительница Москвы избила девочку, которая хотела погладить её собаку

Происшествия

Пьяная москвичка накинулась с кулаками на девочку, которая хотела погладить её собаку.

Нетрезвая жительница Москвы избила девочку, которая хотела погладить её собаку
Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, инцидент произошёл 6 ноября на севере российской столицы, на улице Ангарской.

14-летняя девочка хотела погладить собаку, с которой гуляла 32-летняя пьяная женщина. Однако женщина это желание восприняла в штыки, ответив категорическим отказом. Этого обвиняемой показалось мало, и она начала избивать подростка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — сказала Иванова журналистам.

Сейчас полицейские проводят допрос очевидцев и смотрят записи с камер.

Девочка находится в больнице, угрозы её здоровью нет, а избившую её женщину скоро допросят следователи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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