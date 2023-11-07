В Британии женщине диагностировали рак после съеденного пирога

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Великобритании съела рождественский английский пирог, смахнула крошки с груди и обнаружила опухоль. О том, как этот десерт спас ей жизнь, сообщает Daily Mirror.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

11 ноября 2022 года 49-летняя Джули Пикеринг из Уолсолла стала тайно угощаться пирогом перед ужином.

"У нас в доме есть правило — не употреблять закуски и сладости перед ужином. Поэтому когда один из детей спустился по лестнице, мне пришлось быстро убрать следы", — рассказала она.

Когда женщина начала аккуратно смахивать крошки, она почувствовала уплотнение в своей груди.

Вскоре Пикеринг обратилась к врачу и прошла необходимые обследования. В январе 2023 года ей был поставлен диагноз — тройной отрицательный рак молочной железы третьей стадии, наиболее агрессивный тип опухоли.

Для борьбы с болезнью ей пришлось пройти шесть сложных курсов химиотерапии, а затем подвергнуться двусторонней мастэктомии и имплантации груди. В настоящее время болезнь находится в ремиссии.

"Я даже не подозревала, что у меня такая агрессивная форма рака, и, если бы не эти крошки от рождественского пирога, сегодня моя судьба могла бы быть совершенно иной", — отметила Пикеринг.

Она призвала всех регулярно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу, если у них возникают уплотнения или шишки на теле.

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