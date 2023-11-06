Два человека оказались в больнице после ДТП с иномаркой в Новосибирске
48-летний водитель за рулём Hyundai ix35 совершил наезд на двух человек в зоне действия пешеходного перехода.
Уточняется, что светофор на злополучном месте установлен не был. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
"В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", — цитирует агентство источник в ведомстве.
Во всех обстоятельствах разбираются дорожные полицейские.
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