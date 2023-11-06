Женщину с ребёнком сбили на «зебре» в Новосибирске

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два человека оказались в больнице после ДТП с иномаркой в Новосибирске

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

48-летний водитель за рулём Hyundai ix35 совершил наезд на двух человек в зоне действия пешеходного перехода.

Уточняется, что светофор на злополучном месте установлен не был. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

"В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", — цитирует агентство источник в ведомстве.

Во всех обстоятельствах разбираются дорожные полицейские.

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