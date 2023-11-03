В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья Томиловых из Нижнего Тагила требует от больницы компенсацию в размере десяти миллионов рублей в связи со смертью их пятимесячного сына. По версии родителей, младенец ушёл из жизни из-за несвоевременной медицинской диагностики. Они утверждают, что можно было бы спасти ребёнка.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

"Пневмония развилась не остро, а имела слабо выраженный, затяжной, вялотекущий характер — на протяжении нескольких дней, недель… Данное заболевание, вероятно, можно было диагностировать на более ранних сроках при проведении рентгена органов грудной клетки", — говорится в сообщении портала E1.RU.

По предварительным данным, ребёнок страдал от заболевания с самого момента рождения и имел иммунодефицитное состояние, что способствовало развитию пневмонии. Младенец родился с очень низким весом, составлявшим всего 870 граммов.

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