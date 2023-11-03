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Прокуратура пришла в омский детский сад, из которого убежали дети

1:14
Происшествия

Воспитанникам удалось без труда пройти через ворота учреждения. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о проведении проверки в связи с инцидентом в детском саду № 14, расположенном на улице 27-я Северная. Днем 30 октября из сада ушли двое маленьких детей.

Прокуратура пришла в омский детский сад, из которого убежали дети
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Два шестилетних мальчика во время прогулки группы без труда сумели покинуть территорию детского сада через открытые ворота. Полчаса спустя сотрудники садика заметили исчезновение двух подопечных, сообщает gorod55.ru.

В это время дети самостоятельно отправились в город, сели на общественный транспорт, пытаясь доехать до места работы одного из родителей. Малолетние сумели добраться до улицы Партизанской.

"Нахождение детей без надзора на улицах города при низкой температуре наружного воздуха представляло угрозу их жизни и здоровью", — отметили представители надзорного ведомства.

Прокуратура Центрального округа подготовила представление к руководству детского сада. Служащих, допустивших данное происшествие, планируют привлечь к административной ответственности.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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