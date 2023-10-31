"Срублю голову, как барану": жителя Ставрополя осудили за угрозу убийства

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На Ставрополье был вынесен приговор мужчине, обвиненному в угрозе убийства и нанесении ущерба чужому имуществу. Суд Советского района Ставропольского края приговорил его к трехлетнему лишению свободы в колонии строгого режима.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

В мае текущего года мужчина вступил в конфликт с женщиной в деревне Нины.

"Я срублю тебе голову, как барану!", - кричал мужчина во время избиения жертвы.

После инцидента медики обнаружили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и синяки на теле, сообщает newstracker.ru.

Однако этот конфликт не закончился. Мужчина также поджег постройку, находящуюся рядом с домом женщины. К счастью, пожар был быстро потушен. Убыток, нанесенный имуществу, оценивается в 500 тысяч рублей.

На мужчину было заведено уголовное дело по обвинению в угрозе убийства и нанесении ущерба имуществу. Суд признал его виновным и вынес приговор, учитывая его предыдущие судимости.

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