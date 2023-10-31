Жительница Тюмени тайно переписала на себя квартиру, таким образом выселив из неё своих пожилых родителей.
Как сообщает 72.ru, пенсионеры уехали на время, а когда вернулись из поездки, попасть в собственную квартиру у них не получилось.
Как отметил старший по подъезду, он проверил документы на жильё у женщины и убедился, что именно она теперь является собственником квартиры.
Пенсионерам пришлось снять однокомнатную квартиру в доме по соседству, куда они и переселились вместе с внучкой. Супруги обратились за помощью в полицию.
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