Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры

Жительница Тюмени тайно переписала на себя квартиру, таким образом выселив из неё своих пожилых родителей.

Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает 72.ru, пенсионеры уехали на время, а когда вернулись из поездки, попасть в собственную квартиру у них не получилось.

Как отметил старший по подъезду, он проверил документы на жильё у женщины и убедился, что именно она теперь является собственником квартиры.

Пенсионерам пришлось снять однокомнатную квартиру в доме по соседству, куда они и переселились вместе с внучкой. Супруги обратились за помощью в полицию.

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