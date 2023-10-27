Жительница Тюмени рассказала о мужчине, который преследовал ее

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тюменская жительница поделилась своим опытом в социальных сетях, рассказав о необычном мужчине, который наблюдал за ней, когда она находилась в районе Лесобазы. Этот подозрительный "сопровождающий" держался на некотором расстоянии, но не отпускал взгляда с женщины.

Фото: Openverse

"Никто не замечал странного мужчины в окрестностях Камчатской школы? Ему, кажется, лет около сорока, и он был одет довольно опрятно. Сегодня он "сопровождал" меня до улицы Кедровой и детского сада № 62. Это было довольно пугающе. Он держался в стороне, но было заметно, что он следит за мной", — поделилась жительница Тюмени.

В комментариях к посту другие пользователи предупредили женщину о наступившем осеннем усилении подобных ситуаций и посоветовали быть скромнее в нарядах и следить за внешним видом, сообщает Megatyumen.ru.

"Вообще-то лучше избегать разговоров на улице, так как кому-то может понравиться ваш голос", — посоветовала девушка.

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