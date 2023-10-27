Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что ограничение по времени приема пищи оказывается эффективнее ограничения калорий
Изменения в законодательстве: Государство предлагает ужесточить условия для абортов
С туристов в Кисловодске в 2023 году собрали 191 млн рублей
Внук Пугачевой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Генсек ООН призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа
Исследователи поймали сигнал под землей на глубине 1 км
Собчак попросила совета подписчиков при выборе маски на Хэллоуин: Бородина, Гузеева или Волочкова
Врач Подкорытова рассказала, к чему может привести переедание хлеба
Труп пропавшего на Украине британского наёмника найден в канализации

Жительница Тюмени рассказала о мужчине, который преследовал ее

1:03
Происшествия

Тюменская жительница поделилась своим опытом в социальных сетях, рассказав о необычном мужчине, который наблюдал за ней, когда она находилась в районе Лесобазы. Этот подозрительный "сопровождающий" держался на некотором расстоянии, но не отпускал взгляда с женщины.

Жительница Тюмени рассказала о мужчине, который преследовал ее
Фото: Openverse

"Никто не замечал странного мужчины в окрестностях Камчатской школы? Ему, кажется, лет около сорока, и он был одет довольно опрятно. Сегодня он "сопровождал" меня до улицы Кедровой и детского сада № 62. Это было довольно пугающе. Он держался в стороне, но было заметно, что он следит за мной", — поделилась жительница Тюмени.

В комментариях к посту другие пользователи предупредили женщину о наступившем осеннем усилении подобных ситуаций и посоветовали быть скромнее в нарядах и следить за внешним видом, сообщает Megatyumen.ru.

"Вообще-то лучше избегать разговоров на улице, так как кому-то может понравиться ваш голос", — посоветовала девушка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Сталкинг: почему за него не наказывают в России? / Редакция спецреп
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко

Актёр Александр Дьяченко заразился COVID-19 и долго боролся с астеническим синдромом.

News.ru: звезда "Брата-2" Александр Дьяченко изменился после тяжёлой болезни
"Мы их дожмём": бойцы ВС РФ уверены во взятии Авдеевки
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Врач назвала завтрак с двойным действием — против рака и жира на животе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Военкор Юрий Котенок сообщил о покушении на Олега Царёва
Орбан и Фицо хотят стать лидерами новой Европы вместе с Путиным
Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера
Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера
Последние материалы
Врач о том, как повысить гемоглобин: "Откажитесь от сладкого и бобовых"
Внук Пугачевой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Генсек ООН призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа
Исследователи поймали сигнал под землей на глубине 1 км
Собчак попросила совета подписчиков при выборе маски на Хэллоуин: Бородина, Гузеева или Волочкова
Врач Подкорытова рассказала, к чему может привести переедание хлеба
Труп пропавшего на Украине британского наёмника найден в канализации
Врач Гинзбург назвал три напитка от тромбоза
Проблемы с NFC-чипом: iPhone 15 под угрозой после зарядки в BMW и Toyota
В Санкт-Петербурге открыли больницу для бездомных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников