Более 15 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за предупреждения о ледяном дожде

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более 15 авиарейсов из Москвы задержаны в понедельник, 30 октября, что следует из информации на электронных табло столичных воздушных гаваней.

Фото: Фото: ru.freepik.com

В частности, в Шереметьево не могут вылететь семь лайнеров, а три рейса и вовсе отменены, сообщает ТАСС. Отменены или задержаны рейсы в других аэропортах. В Домодедово речь идет о трёх задержанных и одном отменённом рейсе. По одному рейсу отменено во Внуково и Жуковском.

В Росавиации ничего тревожного в этой информации не видят, так как задержка вылетов на срок до двух часов является обыденным событием. С чем связаны отмены ряда рейсов, не уточняется.

Скорее всего, это связано с ухудшением погодных условий для вылета самолетов. МЧС сообщил, что сегодня Москву накроет ледяной дождь, поэтому в столице до 15 часов объявлено штормовое предупреждение.