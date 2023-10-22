В возрасте 56 лет ушёл из жизни российский блогер Дядя Слава

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский блогер Дядя Слава, по паспорту Станислав Андреев, ушёл из жизни в возрасте 56 лет, сообщили в его официальном Telegram-канале.

Фото: Openverse

По информации из сообщения, Дядя Слава скончался вечером 22 октября в больнице после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Автор поста также подчеркнул, что Дядя Слава не испытывал страх перед смертью и сохранял свою улыбку до последних секунд жизни.

Пока нет информации о дате, времени и месте прощания с Дядей Славой.

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Дядя Слава, он же Андреев Станислав Алексеевич, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице.