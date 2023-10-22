Российский блогер Дядя Слава, по паспорту Станислав Андреев, ушёл из жизни в возрасте 56 лет, сообщили в его официальном Telegram-канале.
По информации из сообщения, Дядя Слава скончался вечером 22 октября в больнице после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Автор поста также подчеркнул, что Дядя Слава не испытывал страх перед смертью и сохранял свою улыбку до последних секунд жизни.
Пока нет информации о дате, времени и месте прощания с Дядей Славой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".